Containerbrand mogelijk het gevolg van onoplettendheid 09 augustus 2018

02u43 0

Er is geen sprake van kwaad opzet bij de felle brand die maandag woedde in een container met kartonafval op het terrein van het aardappelbedrijf Lamaire (Bart's Potato Company). Dat zegt het Ieperse parket. Volgens een deskundige die ter plaatse een onderzoek voerde, is de brand mogelijk het gevolg van een onoplettendheid en zou een sigarettenpeuk de oorzaak kunnen zijn. De brand veroorzaakte geen schade aan de bedrijfsgebouwen omdat de container op ruime afstand stond. (VHS)