Container met kartonafval brandt als een toorts 07 augustus 2018

02u50 0

Op de parking van het aardappelbedrijf Lamaire, langs de Westvleterenstraat in Vleteren, is gisterennamiddag brand ontstaan in een container die gevuld was met kartonafval. Het vuur werd rond vier uur opgemerkt, de brand ging gepaard met een rookontwikkeling die kilometers ver in het rond te zien was. "De container in kwestie stond op ruime afstand van onze gebouwen", zegt zaakvoerder Bart Lamaire. "Het was een ferme brand maar wel één die eigenlijk weinig schade kon aanrichten. Daar zijn we blij om. Enkele van mijn medewerkers hebben nog geprobeerd te blussen maar dat was tevergeefs. Ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt." Flink wat brandweerlui van de posten Zuid-IJzer en Lo-Reninge snelden ter plaatse om het vuur te doven. De brand veroorzaakte wat commotie in de buurt. (VHS)