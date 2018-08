Concert in de Sint-Rictrudiskerk 30 augustus 2018

Op zaterdag 15 september om 18 uur is er het uniek concert 'Hymne' in de Sint-Rictrudiskerk te Woesten. Het wordt een optreden van het Iepers Kamerkoor met Hymnes in samenwerking met sopraan Irene Carpentier uit Duitsland. Het Iepers Kamerkoor staat onder leiding van Dirk Coutigny. Samen met pianist, Mirek Coutigny brengt Irene Carpentier ook twee solowerken. Het laatste luik wordt gezongen door het mannenkoor, Schola Gregoriana Dominicana uit Knokke, onder leiding van Jacques Maertens. Die brengen een bloemlezing van polyfone koorwerken. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en 12 euro aan de kassa. Betalen kan door overschrijving op rekeningnummer van de Kerkfabriek BE77 9731 2875 8642. Meer informatie via Bernard Kino 057/42.13.24.





(LBR)