CD&V neemt niet deel aan gemeenteraadsverkiezingen 08 augustus 2018

02u42 0 Vleteren De toekomst van CD&V Vleteren was even onduidelijk, maar de knoop is doorgehakt. De partij zal niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober en heeft beslist om 'op een andere manier aan politiek te doen'.

Fractieleider Guido Berten verzekert dat CD&V Vleteren niet zal verdwijnen. "CD&V Vleteren is en blijft aanwezig in Vleteren", aldus Berten. Hij en de andere lokale partijleden hebben afgelopen vrijdag nagedacht over de toekomst van CD&V Vleteren. "We hebben beslist om op een andere manier aan politiek te doen en ons meer te focussen op medewerking op het provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Voor sommige dossiers op die niveaus, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, de tax shift en het Arco-dossier, zijn de gevolgen heel lokaal. Daarom hebben we beslist om niet meer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en onze focus te verleggen. Enkele mensen van CD&V nemen wél deel omdat zij zich konden vinden in het nieuw project 'Vleteren Actief!', een beweging die aan geen enkele partij of kleur gelinkt wordt", besluit Berten. Zo werd al bekend gemaakt dat Christophe Vandeputte (53) uit Woesten op plaats 3 zal staan op de lijst van Vleteren Actief. Hij zetelde zestien jaar in de gemeenteraad voor CD&V. (LBR)