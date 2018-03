CD&V-bestuur maakt kandidaten provincieraad bekend 21 maart 2018

Het provinciaal CD&V-bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan de kandidatenlijsten voor de provincieraadverkiezingen van 14 oktober. Op de kandidatenlijst Westhoek-Oostende zien we op een tweede plaats Poperings burgemeester Christof Dejaegher. Ook op de lijst staan Alain Wyffels, burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Jan Breyne uit Ieper en Bercy Slegers uit Wervik. "CD&V kiest voor het behoud van de provincie als een volwaardig bestuursniveau", aldus provinciaal CD&V-voorzitter Daniël Vanpoucke. "De afstand tussen de burger en het gewest en de federale staat is immers vaak te groot, zeker voor landelijke gemeenten." De lijsten worden nog voorgelegd aan alle CD&V-leden via aan een ledenpoll. (CMW)