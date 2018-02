Causerie Meneer de Champetter 20 februari 2018

Auteur-fotograaf-videomaker Philip Vanoutrive houdt een causerie met projectie over zijn nieuwe boek 'Meneer de champetter' (Lannoo) in de Poperingse bibliotheek 'De Letterbeek' op 26 februari. Het boek toont een inkijk in de geschiedenis van de landelijke politie en haar champetters aan de hand van de herinneringen, anekdotes en straffe verhalen van meer dan 30 oud-veldwachters. Deze vroegere vertegenwoordigers van de 'Arm der wet' waren dag en nacht bereikbaar om het welzijn van hun plattelanders te beschermen. Voor hun avond- nacht en weekendwerk werden ze niet vergoed. Problemen of geschillen probeerde de champetter met een luisterend oor, een goed gesprek of een kordate verbale aanmaning op te lossen. Voor de causerie in de Westhoek besteedt Philip Vanoutrive speciale aandacht aan vroegere champetters uit de streek: Vleteren - die ooit een champetter te paard had -, Heuvelland, Mesen, Oostkerke -Diksmuide, Oostduinkerke. De causerie duurt 100 minuten en start om 20 uur. Een ticket kost 3 euro en vooraf inschrijven gebeurt via bib@poperinge.be of via www.vormingplusow.be. (LBR)