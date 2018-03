Camera moet raadsel oplossen: "Wie saboteert telkens deze verkeerslichten?" 21 maart 2018

03u03 0 Vleteren De gemeente wil de vandalen die de tijdelijke verkeerslichten aan de Edmond Devloostraat telkens opnieuw saboteren op heterdaad betrappen. De saboteurs knippen de bedrading door of stelen de batterijen van de lichten. Binnenkort zet de politie een mobiele camera.

Het laatste incident dateert van vorige donderdag. "Toen hebben enkele onbekenden alweer de batterijen uit die verkeerslichten gestolen", zuchten buurtbewoners. "Onze hond sloeg die avond plots aan het blaffen, wellicht had hij iets gehoord, maar we hebben niets gezien." De twee tijdelijke verkeerslichten aan de Edmond Devloostraat worden voortdurend gesaboteerd. Sinds de werken begonnen, is er daar enkel eenrichtingsverkeer mogelijk. De straat is voorlopig de enige doorgang door de gemeente. "Ofwel staan de lichten allebei op groen, ofwel knipperen ze alleen maar, ofwel werken ze niet omdat de bedrading werd doorgeknipt. Of de batterijen werden gestolen, en die kosten elk zo'n 300 euro", klinkt het. De gemeente is het beu en plaatst binnenkort een mobiele camera. Dat werd maandag unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. "De goedkeuring van de korpschef zal volgen", zegt burgemeester Stephan Mourisse. "De zone heeft drie zulke camera's, maar die zijn bezet. Als de wachttijd te lang zou zijn, overwegen we zelfs om zelf zo'n camera te kopen. We willen dat de sabotage stopt."





De aannemer nam de lichten al eens weg om meer schade te voorkomen. Om de batterijen zit voortaan ook dikke tape. De lichten blijven zeker nog staan tot eind mei. (AHK/LBR)