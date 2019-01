Cafébaas neus kapot geslagen bij schermutseling Christophe Maertens

22 januari 2019

10u52 0 Vleteren Voor de Ieperse rechter moeten zich twee twintigers verantwoorden voor een incident waarbij een cafébaas zijn neus kapot werd geslagen. Dat gebeurde in de herberg In De Meiboom in Woesten.

Op de avond van 27 juni 2017 trokken K.V. uit Ieper en B.V. uit De Panne naar het café in Woesten met de bedoeling iemand te spreken. Ze wilden de vrouw zien nadat een vriend van hen zelfmoord had gepleegd en ze dachten dat ze meer wist over wat er was gebeurd. Het kwam echter tot een schermutseling waarbij de werkneemster van het café en enkele klanten klappen kregen. Toen cafébaas Remi Gruwez (76) een kijkje wou gaan nemen, kreeg hij een harde slag op zijn neus. “Die begon meteen te bloeden”, aldus meester Sophie Gruwez, die het slachtoffer vertegenwoordigde op de rechtbank. “De man kreeg bovendien nog enkele trappen. De neus bleek totaal verbrijzeld en er volgde een operatie.” Een van de daders sloeg daarop met een fles een ruit van het café aan diggelen.

Volgens de verdediging van de twee mannen waren ze aangedaan door de zelfmoord van hun vriend. “Ze waren opgepept door de drank en hun verdriet”, klonk bij een van hen. Vonnis op 18 februari.