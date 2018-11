Burgemeester Vleteren opnieuw vader geworden 14 november 2018

De Vleterse burgemeester Stephan Mourisse (52) is opnieuw vader geworden van een dochter Rafaëlle. Zijn echtgenote Lien beviel afgelopen maandag in het Jan Ypermanziekenhuis.





In augustus stapten burgemeester Stephan Mourisse en Lien Bernolet in het huwelijksbootje. Dat deed Lien met een bolle buik, want in november zou ze bevallen van een meisje. Afgelopen maandag werd Rafaëlle, de dochter van Lien en Stephan, geboren in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper. Rafaëlle weegt 3,200 kg en meet 51 cm. Stephan is al vader van Marie (24) en Emile (21). In 2014 verongelukte zijn zoon Victor, tweelingbroer van Marie. Uit een eerdere relatie heeft Lien een zoon van 9 jaar, Ernest. Lien wilde niet dat haar zoontje enig kind zou blijven. Stephan vond dat zijn gezin niet meer compleet was. Samen zijn Lien en Stephan nu de trotse ouders van een flinke dochter Rafaëlle. (LBR)