Burgemeester stapt in het huwelijksbootje 27 augustus 2018

Burgemeester Stephan Mourisse (52, LVP) is afgelopen zaterdag in zijn eigen gemeentehuis in het huwelijksbootje gestapt. De burgervader trouwde er met zijn vriendin Lien Bernolet (35). Het koppel leerde elkaar kennen in het notariskantoor van Mourisse.





Het bruidspaar woont al een periode samen in Westvleteren. In november verwachten ze een kindje. Lien heeft al een zoon uit een vorige relatie.





Ook de burgemeester heeft een dochter. Zijn oudste zoon verloor hij in een tragisch verkeersongeval. (CMW)