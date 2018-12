Brunellirun schenkt 4.800 aan Kom op tegen Kanker LBR

06 december 2018

De tweede Brunellirun Vleteren op zondag 30 september 2018 was een succes. Er werd 4.800 euro ingezameld voor Kom op Tegen Kanker. De tweede Brunnelirun Vleteren lokte 151 deelnemende lopers en 385 wandelaars. “We organiseren dit evenement voor Kom op tegen Kanker en ter nagedachtenis van Hans Bruneel, een goede vriend van ons”, zeggen de organisatoren. “We kregen een gift van 500 euro van Toneelgroep De Boskanters Vleteren en ook heel wat lokale sponsors droegen ons een warm hart toe. Het optreden van Long Last Second zorgde voor een mooie afsluiter van onze tweede Brunellirun. Dankzij de steun, hulp en deelname van alle vrijwilligers en aanwezigen konden we 4.800 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. We blikken tevreden terug en er komt zeker een derde editie.” Met de steun van de gemeente Vleteren zal op zondag 29 september 2019 de derde Brunellirun Vleteren plaatsvinden in de Sceure in Oostvleteren.