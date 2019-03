Broers Lars (10) en Klaas (7) maken ‘bereleuk’ uithangbord voor berenzussen Uli en Mimi. “Onze rosse centjes sparen we voor De Zonnegloed” LBR

15 maart 2019

15u19 0 Vleteren De broertjes Lars (10) en Klaas (7) Deburghgraeve uit Leke bij Diksmuide hebben een houten uithangbord gemaakt voor de berenzussen Uli en Mimi, die in het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren leven. “We houden heel veel van dieren en van de rust hier. Onze rosse centjes sparen we voor De Zonnegloed”, zeggen Klaas en Lars.

De berenzusjes kregen van Lars en Klaas een uithangbord met hun namen erop vermeld. “Dat maakten ze simpelweg uit liefde voor Uli en Mimi. Heel mooi”, vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke in De Zonnegloed.

Klaas maakte het houten bord en broer Lars nam ook twee speelballen mee, waarmee de dieren kunnen ravotten. “Lars en Klaas zijn zot van de beren en eigenlijk van alle dieren in De Zonnegloed. De jongens zijn blij dat de zusjes Mimi en Uli een nieuwe, toffe thuis gevonden hebben bij ons. Het bord zal een mooi plaatsje krijgen in het binnenverblijf van Uli en Mimi”, zegt Karel.

Dier geadopteerd

De broers uit Leke hebben duidelijk een hart voor het dierenopvangcentrum. “We houden heel veel van dieren en van de rust hier. Onze rosse centjes sparen we voor De Zonnegloed”, zeggen Klaas en Lars. Het gezin zijn vaste bezoekers in het dierenopvangcentrum. De jongens brengen geregeld een zakcentje en speeltjes mee voor de dieren. Klaas adopteerde een tijdje geleden ook een dier in De Zonnegloed. “In de toekomst wil Lars dat ook doen”, vult zijn mama Katrien aan.

Verantwoordelijke Karel vindt de inzet van de jongens hartverwarmend. “Het doet deugd om de liefde van kinderen naar deze bijzondere dieren zien. Ze beseffen heel goed dat veel van onze bewoners bij hun vroegere eigenaars geen mooi bestaan hadden en dat ze heel vaak verwaarloosd werden. Lars en Klaas vinden het verschrikkelijk wat mensen soms dieren aandoen. Dat de dieren hier een nieuwe warme thuis krijgen, spreekt de jongens enorm aan”, vertelt Karel. “Elk centje helpt ons vooruit. Misschien kunnen we binnen enkele jaren uitbreiden en nog meer dieren redden. Verwaarloosde dieren zijn er jammer genoeg altijd.”

Grote katachtigen

Een maand geleden mocht het dierenopvangcentrum een twintigtal diersoorten verwelkomen, waaronder 30 reptielen en 4 roofvogels. Het waren opnieuw allemaal dieren die gered werden uit een benarde situatie. Momenteel bouwt De Zonnegloed volop aan een verblijf voor grote katachtigen. “Poema’s, luipaarden en leeuwen worden in de eerste fase opgevangen. In een latere fase wordt er gekeken om een groep wolven een verblijfplaats aan te bieden. De bouw van de verblijven voor de grote katachtigen kost enorm veel geld. Dankzij de vele bezoekers, adoptieouders en donaties kunnen we verder bouwen om nieuwe, zwaar verwaarloosde dieren een nieuw hoopvol leven te geven.”