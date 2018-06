Britse jeugd als stagiair op begraafplaatsen 12 juni 2018

De Commonwealth War Graves Commission heeft 24 jonge Britten in dienst genomen als stagairs.





Ze zullen gidstochten geven met uitleg over de CWGC's rol in het ontstaan van Ieper als bedevaartoord.





Vierentwintig jonge mensen uit alle hoeken van het Verenigd Koninkrijk zullen als stagiair worden tewerkgesteld in Frankrijk en België op belangrijke sites ter herdenking van diegenen die het leven lieten tijdens de twee wereldoorlogen.





"Het aantal mensen dat onze begraafplaatsen en gedenktekens bezoekt, is zeer groot, maar na verloop van tijd merken we dat deze bezoekers via de CWGC meer informatie wensen over diegenen die het leven lieten, de bredere geschiedenis van de twee wereldoorlogen en het werk dat we doen om de sites te onderhouden", zegt Liz Sweet, CWGC Directeur External Relations in West-Europa.





"We waren op zoek naar de besten van hun generatie om de ervaring van onze bezoekers te verrijken." Na een periode van intensieve training worden de stagiaires ingezet op een aantal iconische CWGC-sites - onder andere Tyne Cot Cemetery and Memorial en Bedford House Cemetery nabij Ieper (België). Ze worden ook ingezet bij gidstochten door Ieper.





