Briljanten huwelijk voor Adrien en Maria 01 maart 2018

Adrien Vansevenant en Maria Persoone vierden hun briljanten huwelijk: 65 jaar na hun grote dag zijn Adrien en Maria nog steeds gelukkig samen. Adrien werd geboren in Poperinge op 5 april 1925 als derde zoon in een gezin van zes kinderen. Maria is ook Poperingse. Ze werd op 16 november 1931 geboren, als oudste dochter van zes kinderen. Na de schoolplicht leerde Adrien de drukkerstiel van vader Achiel. Adrien en Maria huwden toen in 1953 Maria .Ze kregen vier kinderen. Ondertussen zijn er ook vijf klein- en zes achterkleinkinderen.





