Brand in varkensstal 06 februari 2018

Langs de Burgweg in Vleteren brak gisteravond rond 20 uur brand uit in een varkensstal. De Poperingse post van de brandweerzone Westhoek was snel ter plaatse en had de vlammen algauw onder controle. In de stal zaten zo'n tweehonderd varkens. Enkele exemplaren overleefden de brand niet. De rest werd op een vrachtwagen geladen en weggebracht naar een ander onderkomen. Over de oorzaak van de brand was nog geen duidelijkheid.





(LSI)