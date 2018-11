Boete en rijverbod voor te snel raadslid 06 november 2018

Gemeente- en OCMW-raadslid Patrick Gouwy (LVP) uit Vleteren is door de Ieperse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Na een personeelsfeest werd hij op de terugweg op de N8 achterna gezeten door een anoniem politievoertuig. De agenten stelden vast dat Gouwy snelheden tot 140 km/u haalde en een bocht aan de binnenkant nam. Toen de agenten de automobilist lieten blazen, bleek hij net iets te veel alcohol gedronken te hebben. Volgens zijn advocaat had hij niet in de gaten dat hij achterna werd gezeten door een anoniem politievoertuig en liet hij zich door die bumperende auto opjagen. (LSI)