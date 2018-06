Bod van 476.000 euro voor 't Convent 28 juni 2018

Gisteren vond in 't Molenhof in Oostvleteren de openbare verkoop plaats van de failliete horecazaak 't Convent in Reninge. Er kwamen veel nieuwsgierigen opdagen maar slechts een handvol personen brachten een bod uit. Mensen uit Oostvleteren haalde voorlopig de verkoop binnen met een bod van 476.000 euro. Wie een hoger bedrag wil neertellen kan dat nog vijftien dagen doen bij notaris Stefanie Dauw uit Lo-Reninge. 't Convent ging eind 2014 failliet en sindsdien stond het voormalige boerderijtje leeg. Vandalen en plunderaars lieten een spoor van vernieling na. Het is ook helemaal overwoekerd. Van de grandeur van vroeger is niet meer veel te zien maar nu het verkocht is, zal de verdere verloedering vermoedelijk wel stoppen.





(GUS)