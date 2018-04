Bijna 2 maanden na brand: afbraakwerken bij Voeding Lesage afgerond 27 april 2018

02u57 0 Vleteren Tegen vanavond is het bedrijfsterrein van voedingsgroothandel Lesage in Vleteren weer helemaal proper. Alle rommel zal dan opgeruimd zijn en het uitgebrande deel van het bedrijf zal helemaal afgebroken zijn. De werken na de monsterbrand van zondag 4 maart namen heel wat tijd in beslag.

De afbraak- en opruimingswerken bij Lesage hebben een dikke maand in beslag genomen. "Het was een stevige klus en we zijn blij dat die fase nu achter de rug is", zegt gedelegeerd bestuurder Peter Lesage. "We hebben intussen onze draai teruggevonden. Op kantoor verloopt alles zoals voorheen en onze mensen die aan de slag zijn in ons voorlopig opslagmagazijn in Menen zijn het daar al goed gewoon. Maar de toekomst van ons bedrijf is minstens even belangrijk. Daarom hebben we de afgelopen weken helemaal niet stilgezeten, er moest gewerkt worden. Volgende week presenteren we onze bouwplannen aan de gemeentelijke overheid. We zouden niet alleen graag heropbouwen, maar bovendien ook een beetje uitbreiden. Van de nood een deugd maken, zeg maar."





Leefbaarheid

"Let wel, we willen uitbreiden zonder de leefbaarheid van de buurt in het gedrang te brengen, dat is zeker niet onze bedoeling. Hopelijk volgt de gemeente ons in onze uitbreidingsplannen. Een moeilijker horde om te nemen wordt misschien wel de Dienst Stedenbouw. Maar we hopen sowieso op groen licht zodat we onze plannen zo snel en zo goed mogelijk kunnen realiseren. Maar uiteraard zijn we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemers. De economie draait goed en het gaat ook de industriebouw voor de wind, daar is zeker genoeg werk, dus kan het nog moeilijk worden om snel een geschikte aannemer te vinden", besluit Peter Lesage. "Maar we hebben er alleszins goede hoop in." (VHS)