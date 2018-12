Bierrestaurant ‘t Molenhof is Ambassadeur Orval 2019 Eric Flamand

21 december 2018

17u57 0

Bierrestaurant ’t Molenhof in Vleteren mag zich ambassadeur van Orval noemen. Het is een hele eer om zoiets te mogen ontvangen, want het zijn enkel La Trappe en Orval die zo'n label uitreiken. Vorig jaar kregen ze al de titel van ‘gouverneur van La Trappe’, nu dus ambassadeur van Orval. Bjorn Baron,de biersommelier van het restaurant, is terecht fier met deze herkenning, beseffende dat er slechts 300 cafés deze titel krijgen. Ze kregen de titel uitgereikt in de abdij van Orval.(EFW)