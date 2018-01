Bestelwagen gepikt voor woning 26 januari 2018

In de Halve Reningestraat in Oostvleteren werd woensdagnacht een Citroën Nemo, een bestelwagen, gestolen. De wagen is eigendom van Ludovik Dornez (50) en heeft als nummerplaat 1-KXZ-793.





Op de donkere wagen staan tekeningen en een vermelding naar Radio Uylenspiegel, maar beiden zijn afwasbaar.





De eigenaar vermoedt dat de dieven ook de magneetsticker van Radio Uylenspiegel van de wagen verwijderd hebben. (DBEW/VHS)