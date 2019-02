Beren ontwaken uit winterslaap en vossen krijgen vernieuwd verblijf LBR

25 februari 2019

14u46 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren werd werk gemaakt van een vernieuwd verblijf voor de vossen. De drie beren voelden dan weer de eerste lentezon.

De drie beren uit dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren beginnen wakker te worden uit hun winterrust en genieten van de eerste lentezon. “Het gaat al iets beter met mannetjesbeer Berros. Hij had het wat moeilijk met het overlijden van beer Elena, maar dankzij de extra zorgen en aandacht van onze verzorgers is hij opnieuw wat actiever. Hij begint ook meer en meer interesse te tonen in de nieuwe beren Mimi en Uli die naast hem wonen. De eerste stapjes om de beren samen te voegen zijn gezet”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Ook Mimi doet het goed en is actief bezig met de verrijking die we aanbieden en Uli durft al eens meer het hol te verlaten om de eerste zonnestralen te voelen.”

Met meer dan 350 opgevangen dieren van ongeveer 115 diersoorten zit het werk er nooit op in dierenopvangcentrum De Zonnegloed. “Het was weer hard labeur, maar de laatste hand werd gelegd aan het vernieuwde verblijf voor onze vossen (poolvos, zilvervos). Zo bouwden we onder andere speciale schuilgrotjes voor hen”, vertelt Karel. “We proberen oudere verblijven stap voor stap te verbeteren. Nu hebben de vossen nog meer schuilplekken en extra loop mogelijkheden. Afgelopen weekend maakten de vossen kennis met hun vernieuwde verblijf en ze waren door het dolle heen. Het is ook goed voor de dieren om af en toe hun verblijf aan te passen. Zo worden ze opnieuw uitgedaagd om actief te zijn.”