Beer Pilgrims proeven 'behekste bieren' 30 januari 2018

Enkele dagen geleden kwam Elza Seldeslachts (75), beter gekend als 'heks Epona', langs op de bijeenkomst van bierorde The Beer Pilgrims. Daar werden de bieren Levir, Epona, Weretha en Meubelmaeker geproefd, gekeurd en goed bevonden. Dat al de bieren een verhaal hebben, dat kwamen de leden van de bierorde die avond uitgebreid te weten. De bieren worden gebrouwen door brouwerij 'Den Buiten' uit Kortemark, maar in de brouwerij Deca in Woesten. Iedereen ging graag op de foto met 'heks Epona'.











(EFW)