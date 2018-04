Applicatie als alternatief voor Belbus WESTHOEKBURGEMEESTERS HEBBEN OPENBAARVERVOERSPLAN KLAAR LAURIE BAILLIU GUDRUN STEEN

12 april 2018

02u45 0 Vleteren In de Westhoek werd twee jaar lang bekeken hoe het openbaar vervoer beter zou kunnen. Op basis van het onderzoek stelden de Westhoekburgemeesters een plan op. Vervoer op maat, daar gaan ze voor.

"Onder lichte dwang, mogen we misschien wel stellen. Als we niet in het proefproject zouden stappen werden onze budgetten bevroren en waren er besparingen. Het is onze taak om ondanks de aanhoudende besparingen het beste eruit te halen voor onze inwoners", begint de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Net als in Aalst en Mechelen werd in de Westhoek gekeken hoe het openbaar vervoer meer kon worden afgestemd op de noden van de inwoners.





Onderbedeeld

"Het grote probleem is dat het nieuwe openbare vervoer moet passen binnen het huidige budget, maar we zijn al jaren onderbedeeld op dat vlak. We pleiten voor meer middelen zodat de toekomst er iets rooskleuriger uitziet voor de gebruikers van het openbare vervoer", duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide.





"De Lijn wil zich graag verlossen van de Belbus, maar daarvoor moet uiteraard een alternatief gezocht worden. We merken dat in Poperinge scholieren kunnen bediend worden met het openbaar vervoer. Het probleem is vooral dat de inwoners van de deelgemeenten overdag moeilijk naar het stadscentrum geraken. Een ander probleem is dat er meer auto's worden gebruikt doordat er minder openbaar vervoer is", zegt burgemeester Dejaegher.





Vervoer op maat

Vervoer op maat is volgens de Westhoekburgemeesters de toekomst.





"Wij denken aan een applicatie en centrale waarbij alle aanbieders van vervoer worden gebundeld en zo efficiënt vervoer kan geregeld worden. Dat kan gaan over taxi's, kleinere bussen... Dat lijkt ons een mooi alternatief voor de Belbus", vertelt burgemeester Dejaegher.





"We trokken met de Westhoekburgemeesters naar het platteland rond Amsterdam waar we zagen dat openbaar vervoer op maat kan werken. Dat gebeurt daar via concessie en kan eventueel in samenwerking met taxibedrijven", vult burgemeester Laridon van Diksmuide aan.





Meer budget

Het openbaarvervoersplan voor de Westhoek is af, maar op de uitvoering is het nog even wachten. "Er is nog voorbereidend werk nodig voor de applicatie en de dispatching. Het financieel plaatje is er natuurlijk ook. We pleiten zeker voor meer budget voor het openbaar vervoer. Ik vermoed dat het plan in 2020 operationeel zou moeten zijn. De provincie kan zeker een actieve rol gaan spelen, daarvoor zijn we zelfs vragende partij", besluit Dejaegher.