Alle gemeentediensten op één plek OOK POLITIE EN OCMW VERHUIZEN NAAR OC DE SCEURE LAURIE BAILLIU

18 mei 2018

02u44 0 Vleteren Alle gemeentelijke diensten, de politie én het OCMW verhuizen naar De Sceure. Het ontmoetingscentrum wordt daarvoor aangepast en uitgebreid. De werken starten begin 2019. Het oud gemeentehuis wordt verkocht.

"Het huidige gemeentehuis renoveren zou bijzonder duur zijn, vandaar de piste van een verhuis naar ontmoetingscentrum De Sceure", zegt burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij).





"Renoveren had meer dan 1 miljoen euro gekost, en dat vonden wij te duur. Een verhuis naar De Sceure is goedkoper. Bovendien is het ook praktisch mogelijk om de gemeentediensten erin onder te brengen. Een haalbaarheidsstudie heeft dat ook allemaal uitgewezen", aldus de burgemeester. "Alle diensten centraliseren is trouwens al een tijdje onze bedoeling. Dat is ook een pak praktischer voor onze burgers. In de toekomst zitten we dus allemaal gezellig samen. Er zullen nog aanpassingswerken moeten uitgevoerd worden aan het huidige gebouw, maar er zal ook bijgebouwd worden zodat alles en iedereen zijn eigen plek heeft." Concrete plannen voor de werken zijn er nog niet. "De architect werkt momenteel schetsen uit. Die zouden af moeten zijn voor het bouwverlof. We mogen tot 140 vierkante meter uitbreiden. In die extra ruimte komen ook een raadzaal en trouwzaal."





Bpost blijft in Woesten

De diensten toerisme, jeugd en sport, de bibliotheek en het archief werden al geïntegreerd in De Sceure. "De gemeentediensten uit het gemeentehuis in de Kasteelstraat en de politie, die momenteel een commissariaat hebben in de Woestenstraat in Oostvleteren, zullen ook verhuizen naar De Sceure. Ook het OCMW, dat zich nu in deelgemeente Woesten bevindt, komt naar het ontmoetingscentrum. Alleen de diensten van Bpost blijven in Woesten." Een nadeel aan de verhuis is het wegvallen van de plattelandsklassen. "Zij zullen op zoek moeten naar een andere locatie", legt de burgemeester uit.





Kosten

"Het definitieve kostenplaatje van de verhuis zal binnenkort duidelijk worden. Er werd 850.000 euro uitgetrokken voor de renovatie van het gemeentehuis, maar dat geld zullen we nu gebruiken voor de werken aan De Sceure. Het gemeentehuis wordt verkocht en de opbrengst zullen we investeren in De Sceure. Begin 2019 zullen de werken starten." Wanneer alle diensten zullen verhuizen, is niet duidelijk. En dan is er nog de 435.000 euro die in het budget werd voorzien voor de opwaardering van het ontmoetingscentrum. "Dat dossier staat los van de verhuis. Misschien wachten we wel met de werken aan de parking tot de werken voor de verhuis achter de rug zijn."