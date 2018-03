Afgebrand bedrijf opent pop-up voor negen maanden 10 maart 2018

Het bedrijf Lesage opent een pop-upmagazijn voor negen maanden. Afgelopen zondagavond werd hun opslagruimte volledig verwoest door een grote brand. Ze krijgen een magazijn ter beschikking van Allflor, een groothandel in bloemen en planten, langs de Industrielaan in Menen. Allflor had het nieuws over de brand gelezen en nam contact op met Lesage om hen hun magazijn ter beschikking te stellen. Lesage zal een busje inleggen voor hun personeel tussen Vleteren en Menen. Lesage hoopt vanaf maandag opnieuw drank, droge voeding, chocolade en parfumerie te kunnen leveren aan hun klanten. Over negen maanden hoopt het bedrijf dat hun opslagruimte in Oostvleteren opnieuw opgebouwd is. (AHK)