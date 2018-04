25 ton aardappelen op rotonde 24 april 2018

Een tractorbestuurder is gisterenvoormiddag in Pittem net iets te snel over de rotonde van de N50 met de Joos de ter Beerstlaan gereden. De tractor van het loonbedrijf Deroo uit Vleteren was met 25 ton plantaardappelen op weg naar Ruddervoorde. De aanhangwagen kantelde en de aardappelen kwamen op de grond terecht. Ook de tractor stond er na het incident wat ongelukkig bij. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar een deel van de lading kwam op het fietspad en de oprit van het restaurant Villa Kruiscalsyde terecht. Het duurde een hele tijd voor de aardappelen met behulp van een kleine bulldozer overgeladen waren. Daarna stond depannagedienst Van Oost uit Poperinge in voor het takelen van de aanhangwagen. (VHS)