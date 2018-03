150 enthousiastelingen planten 50 nieuwe bomen voor het geboortebos 30 maart 2018

Het geboortebos in de Koekuitstraat in Westvleteren is alweer een stukje groter geworden. Meer dan 150 kinderen, ouders en grootouders, kwamen afgezakt om een boompje te planten voor hun kleine spruit die geboren was tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. Er waren 83 kinderen geboren in Vleteren en voor 50 baby's werd een streekgebonden boom geplant. Het schuchter lentezonnetje en de warme soep achteraf deden jong en oud deugd. Nadien kreeg men nog een boomdiploma mee naar huis. Dit alles was een organisatie van gezinsbond Vleteren in samenwerking met de gemeente Vleteren en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)





(EFW)