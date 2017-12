1.419 euro voor Zonnegloed 02u39 0 Foto L Bailliu

Noah, Debby en hun familieleden uit Ledegem hebben via de Warmste Week van Studio Brussel 1.419 euro ingezameld voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed. Ze organiseerden een dwaallichtjestocht. "Het is heerlijk en echt hartverwarmend om te zien hoe mensen énorme inspanningen leveren om geld in te zamelen voor allerhande goede doelen", klinkt het bij Karel Ackaert van De Zonnegloed.





