"We draaien bijna weer op volle toeren" NOG GEEN TWEE WEKEN NA BRAND BIJ VOEDING LESAGE HANS VERBEKE

16 maart 2018

02u44 0 Vleteren Dik anderhalve week na de monsterbrand bij Voeding Lesage draait het bedrijf weer bijna op volle toeren, vooral dankzij de tijdelijke werkplek in Menen. Tegen eind dit jaar wil de directie in Oostvleteren zelfs een gloednieuw en groter magazijn openen.

Bloemengroothandel Allflor uit Menen bood het getroffen bedrijf na de brand tijdelijk een leegstaande opslagplaats aan. "We kunnen die vijfduizend vierkante meter goed gebruiken", zegt Luc Lesage, logistiek verantwoordelijke van Voeding Lesage. "Sinds enkele dagen hebben we in Menen zo goed als ons compleet assortiment verzameld. Dinsdag vertrokken de eerste vrachtwagens alweer naar onze klanten." Een twaalftal medewerkers die in Oostvleteren aan de slag waren, maken nu elke dag de verplaatsing naar Menen. "Maar dat nemen we er met plezier bij", zegt Vincent Coget (46). Hij woont op wandelafstand van het bedrijf in Oostvleteren en carpoolt nu naar de tijdelijke werkplek in Menen, samen met Dries Bollaert, ook uit Oostvleteren, Ruben Hoorne uit De Panne en Jan Desmedt uit Lo.





Zelfde service

"Amper twee dagen hebben we niet kunnen werken", zegt Vincent. "Knap, vind ik dat. Toen ik die zondagavond naar de brand ging kijken, dacht ik dat het gedaan was met de firma. We opereren nu tijdelijk vanuit Menen, met onze distributie en opslag. Voor ons is dit een uitdaging, om in andere omstandigheden dezelfde service te bieden. En wat het carpoolen betreft: elke dag wisselen we van bestuurder en auto. Zo blijft de last voor iedereen beperkt."





In Oostvleteren zijn inmiddels de dringendste opruimingswerken achter de rug. Er is wel nog veel werk aan de winkel. "Een dure zaak", beseft zaakvoerder Peter Lesage. "Op vraag van de verzekering wachten we nu op offertes om dan in de loop van de volgende week de opruimingswerken te kunnen verderzetten. Rottend voedsel zal immers straks voor geurhinder zorgen en dat willen we vermijden."





Lesage wil tegen eind dit jaar op de uitgebrande site een gloednieuw en supermodern magazijn in gebruik nemen. "De plannen zijn in opmaak, we hopen op een snelle bouwvergunning. Tot nu toe hebben we geen klachten: iedereen die bij dit dossier betrokken is, toont veel goede wil."





Truck afgehaald in Brussel

Dat iedereen hen een hart onder de riem wil steken, beaamt ook Luc, de broer van Peter. "We verloren bij de brand twee vrachtwagens. Onze dealer, bij wie we een maand voordien twee nieuwe camions hadden besteld, heeft contact opgenomen met Mercedes België. Met succes, want een dag later mochten we in Brussel een nieuwe vrachtwagen afhalen met amper 12.000 kilometer op de teller. We mogen die truck gebruiken zolang dat nodig is. Fantastisch, toch?"