'Vleteren Actief' daagt traditionele partijen uit GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN OKTOBER KRIJGEN ER NIEUWE SPELER BIJ LAURIE BAILLIU

12 juli 2018

02u49 1 Vleteren Het ziet ernaar uit dat de gemeeenteraadsverkiezingen nog net iets spannender worden dan verwacht: 'Vleteren Actief' waagt als nieuwe partij immers haar kans in oktober. Lijsttrekker is Marion Vermander en lijstduwer wordt Luc Derdaele.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal 'Vleteren Actief' opkomen als nieuwe, onafhankelijke partij in Vleteren. Het huidige politieke landschap bestaat momenteel nog uit meerderheidspartij Landelijke Volkspartij (LVP) en CD&V. Over de opkomst van N-VA is er nog onduidelijkheid. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) kon in 2012 zichzelf opvolgen. "We hebben de tijd genomen om aan een team te bouwen van betrouwbare en bekwame kandidaten. We zitten vol vertrouwen en optimisme, maar zijn vooral een partij vol spirit en goesting", vertelt lijsttrekker Marion Vermander. "Met Jonas Vanderhaeghe op plaats 2 en Luc Derdaele als lijstduwer wordt het voortouw genomen door nieuwe gezichten die mee hun schouders willen zetten onder het Vleterse beleid. Vleteren is klaar voor een nieuwe partij, nieuwe uitdagingen, een ander beleid en andere mensen."





Politieke nieuwkomers

De eerste namen zijn politieke nieuwkomers in Vleteren. Marion (43) woont met haar man Stijn Vandenberghe in Westvleteren. Ze is mama van Rodney Calcoen en plusmama van Ferre Vandenberghe. Marion werkt als 'intern key accountmanager' bij Clarebout Potatoes en baat daarnaast samen met haar man een eigen degustatiehuis, 'Aquavino', uit met gastronomische producten. Daarnaast is ze actief als Regio Gids Westhoek. Ze is bestuurslid bij Femma Sjiek Westvleteren en is vrijwilliger bij Vleteren Kermis.





Op plaats 2 staat Jonas Vanderhaeghe (28). "Hij is recent gaan samenwonen met Oksana Neyrinck in Oostvleteren en werkt als projectleider bij Bouwonderneming Catteeu. Jonas is een heel joviaal en open persoon. Zijn voorliefde voor het sociale gebeuren is ontstaan bij o.a. KLJ Proven en Jeugdraad Poperinge. Hij is de perfecte persoon om naast mij te staan", zegt Marion. "Onze lijstduwer Luc Derdaele (62) uit Westvleteren is onze steunende kracht met ervaring. Hij weet wat reilt en zeilt in Vleteren." Luc is de echtgenoot van Patricia Vanlerberghe en is gepensioneerd ambtenaar bij De Watergroep. Hij is een fervent fietser en is voorzitter bij Wielerclub Westvleteren en De Lustige Trappers Oostvleteren. Naast het fietsgebeuren helpt hij mee initiatief nemen bij de Brunellirun. De komende weken wordt de invulling van het programma bekendgemaakt. "Er wordt momenteel nog gesleuteld aan de lijst. We willen niet overhaast te werk gaan", besluit Marion.