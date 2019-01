‘t Molenhof bij beste bierrestaurants volgens ratebeer.com LBR

24 januari 2019

17u44 0 Vleteren Restaurant ‘t Molenhof uit Vleteren prijkt op de gekende bierwebsite ratebeer.com bij de vijf beste bierrestaurants van België voor 2018. “Een enorme verrassing waar we heel trots op zijn.”

Biersommelier Bjorn Baron en chef Pascal Rubben van bierrestaurant ‘t Molenhof zijn niet de enige namen uit de Westhoek die vermeld worden. Het Oude Schooltje van de Struise Brouwers uit Oostvleteren staan in het lijstje in de categorie ‘brewer tap room’. Kaffee Bazaar uit Ieper hoort tot de beste biercafés van België.

“Dit een grote eer voor ons”, zegt Bjorn Baron. “De laatste jaren waar we nergens te bespeuren in de lijst, zelfs niet in de top 100. We wisten dat de lijst zou bekendgemaakt worden, dus hielden we ook een oogje in het zeil. Dat we in de top 5 staan is een enorme verrassing voor ons.” De laatste jaren heeft het restaurant hard gewerkt om als bierrestaurant naar buiten te komen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. “Er is een nieuwe bierkaart. We hebben ons meer toegespitst op bieren en we werken ook mee aan het Vleteren Craft Beer Festival. Het festival heeft meer klanten en ‘beer geeks’ naar ons restaurant gelokt. Hoe meer ratings je krijgt, hoe meer kans je natuurlijk maakt om in de lijst opgenomen te worden.”

In ‘t Molenhof vind je maar liefst 200 soorten bier op fles en 12 bieren van het vat. “De bieren van het vat wisselen regelmatig. Er zijn gekende en minder gekende bieren op fles, maar ze zijn vooral Belgisch. Ik denk dat onze diversiteit aan bieren enorm in de smaak valt. We zijn met ons gat in de boter gevallen, want we liggen tussen drie kleppers van brouwerijen: de Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, de Struise Brouwers in Oostvleteren en Brouwerij Deca in Woesten. Er zijn ook weinig spelers die zich toespitsen op biergerechten. We proberen zoveel mogelijk onze lokale bieren te gebruiken in onze gerechten. Zo hebben we o.a. een stoofpotje met varkenswangetje met Pannepot Reserva van de Struise Brouwers, bierijs met Cuvée Delphine en bitterballetjes met Pannepot bier.”