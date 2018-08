't Convent van de hand voor half miljoen VOLLE ZAAL, MAAR WEINIG BIEDERS OP OPENBARE VERKOOP STERRENZAAK CHRISTOPHE MAERTENS

18 augustus 2018

02u29 0 Vleteren 504.000 euro. Dat bedrag wil een koper neertellen voor het voormalig sterrenrestaurant 't Convent. Bij de openbare verkoop gisteren waren er weinig bieders aanwezig. De nieuwe eigenaars blijven voorlopig anoniem. Wat hun plannen met het pand zijn, wilden ze nog niet kwijt.

Het zaaltje van 't Molenhof in Oostvleteren zat gisteren goed vol voor de openbare verkoop van het voormalig restaurant-hotel 't Convent in Reninge. Die sterrenzaak ging in 2014 failliet. De site bestond op het moment van het faillissement uit onder meer een restaurant met veranda, een keuken en bijkeukens, twee wijnkelders, zwembad, sauna, dancing tot zelfs een landingsplaats voor helikopters. De waarde van dat alles werd geschat tussen de 2 en de 2,6 miljoen euro. De verkoop gisteren betrof enkel de panden en een stuk van de grond. De inboedel ging eerder al de deur uit. Bij een eerste openbare zitting brachten zes mensen een bod uit en er werd tenslotte afgeklokt op 476.000 euro. Notaris Stefanie Dauw uit Lo kreeg later nog een hoger bod binnen van 482.200 euro. Bijgevolg werd een tweede en definitieve zittingsdag gehouden. Na een eerste bieding gisteren werd de verkoop al meteen een kwartier stilgelegd. "Nog niet iedereen hier aanwezig is blijkbaar wakker", klonk het bij de notaris. Daarna ging het iets vlotter, maar lang duurde het toch niet voor het eindbod van 504.000 euro viel. Het was een koppel dat het restaurant kocht, maar ze wilden hun naam niet in de krant zien staan. Wat ze met de plek van plan zijn, is niet duidelijk.





Vandalisme

Dat de site 'slechts' voor 504.000 euro werd verkocht, heeft ongetwijfeld iets te maken met de toestand waarin de panden zich nu bevinden. "Ach, er is heel wat vandalisme geweest", aldus enkele buren die de verkoop kwamen bijwonen. "Er werd met verf gegooid en er zijn heel wat zaken gestolen. Zo zijn de koperen goten verdwenen", klinkt het. "Jammer dat de zaak zo verloederde. Het is niet te begrijpen dat het terrein niet beter werd afgesloten. En waarom was er geen conciërge?" De buren hebben in ieder geval veel herinneringen aan het toprestaurant. "We zagen de helikopers met restaurantbezoekers vaak boven onze hoofden vliegen."





Een opvallende gast bij de verkoop was de vroegere eigenaar Rudi Devolder. De man wou geen commentaar geven, maar het was duidelijk dat de verkoop van zijn levenswerk hem niet onberoerd liet.





Het verhaal van 't Convent begon eind jaren 70. Toen kocht kunstenaar José Vermeersch een oude hoeve op de plaats waar nu het restaurant is. De man wou er aanvankelijk een museum van maken, maar het werd dus een eethuis-hotel. Chef Rudi De Volder kwam er achter het fornuis te staan. Zeven jaar later nam hij de zaak over en in 1993 behaalde hij een Michelinster. In 2014 sprak de rechtbank het faillissement uit. Er waren te veel schulden.