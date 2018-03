"Niet twijfelen: rechtkrabbelen en doorgaan" FAMILIE LESAGE STRIJDVAARDIG NA HEVIGE BRAND IN OPSLAGPLAATSEN HANS VERBEKE

06 maart 2018

02u29 0 Vleteren Een taai ras. Da's het minste wat je kan zeggen van de Lesages die zondagavond een deel van hun levenswerk in vlammen zagen opgaan. Het nablussen was gisterenmorgen nog volop aan de gang toen de zaakvoerders al druk aan het rondbellen waren, op zoek naar een geschikte loods van waaruit ze misschien wel vanaf volgende maandag hun 4.000 klanten weer kunnen beleveren. "Niet bij de pakken blijven neerzitten, is de beste manier om deze tegenslag te overwinnen", zegt stamvader Paul (74).

Gisterenvoormiddag al begon het puin ruimen op het terrein van Voeding Lesage, langs de Westvleterenstraat. "Ik schat dat ongeveer 4.000 vierkante meter in vlammen is opgegaan", zegt medezaakvoerder Luc Lesage (47), die in het familiebedrijf de leiding heeft over alles wat logistiek aangaat. "Het begon aan een vrachtwagen die klaar stond om vandaag (gisteren, red.) twee van onze eigen winkels te beleveren. De camion stond al twee dagen stil toen hij vuur vatte, door een kortsluiting allicht. De explosie van een tank waarin nog ongeveer 2.500 liter mazout stak, wakkerde het vuur alleen maar aan."





Drie trucks gered

De brandweer bluste de hele nacht na, in de loop van de dag werd de inzet van blussers stilletjes aan afgebouwd. Het werk voor de pompiers zou er intussen op moeten zitten. Met de hulp van enkele personeelsleden, die ook snel ter plaatse waren, slaagde de familie Lesage erin om drie vrachtwagens en een bestelwagen te redden die ook achteraan het bedrijf stonden geparkeerd. "Maar het allerbelangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen", vindt stamvader Paul. Als jonge twintiger stapte hij in het kleine voedingsbedrijfje van z'n pa. "25 jaar geleden verhuisden we vanuit Gistel naar hier. Er was toen één externe medewerker. Vandaag hebben we vijf eigen winkels en is ons team bijna 50 mensen sterk. Elk jaar groeit de omzet. We leveren in heel Vlaanderen. Ook met onze wijnen hebben we een ijzersterke reputatie opgebouwd. Men komt zelfs vanuit China en Taiwan om te kopen bij ons. In eigen land tellen we veel gerenommeerde klanten, zoals het Hof van Cleve en ondernemer Marc Coucke, om er maar twee te noemen."





Samen met zijn zonen en dochter Ann, die de boekhouding voor haar rekening neemt, twijfelde Paul Lesage zondagavond niet bij de onvermijdelijke vraag "Wat nu?".





'Mijn kind'

"Rechtkrabbelen en doorgaan", zegt de kwieke zeventiger beslist. "Dit is mijn kind, ik heb het grootgebracht. Peter, Luc en Ann doen schitterend werk en we zijn trots op onze loyale medewerkers. We hopen vandaag (gisteren, red.) nog ons kantoorgebouw te voorzien van elektriciteit. Als dat in orde is, kan er weer gewerkt worden. In de komende uren hopen we een huurcontract te ondertekenen voor een loods van waaruit we onze logistieke activiteiten vanaf maandag willen heropstarten. Waar precies, is nog even koffiedik kijken. Maar het zal in de regio zijn. Onze medewerkers moeten er immers ook kunnen geraken."





Hinder zal meevallen

Volgens Luc is de impact van de brand op de eigen winkels vrij beperkt. "Als we een weekje niet leveren, mag dat geen grote problemen opleveren. Elke winkel heeft ook wel wat eigen stock. Voor de honderden andere winkels waar we leveren, zal de hinder ook meevallen. Flink wat van die klanten bezoeken we maar om de twee weken. Dat zal dus wel loslopen. Bovendien is er begrip voor onze situatie. Dat merken we aan de reacties en steunbetuigingen na de brand. Die doen veel deugd", besluit Luc.