"Met afbraakpolitiek raak je geen stap verder" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE LBR

08 januari 2019

De Landelijke Volkspartij blijft de partij voor de Vleterse bevolking en Stephan Mourisse blijft burgemeester. De Landelijke Volkspartij behaalde negen zetels, de nieuwe onafhankelijke partij Vleteren Actief vier zetels. "Deze legislatuur gaan we op hetzelfde elan verder", vertelt Mourisse. Marnick Lauwers en Gerda Goubeir worden de nieuwe gezichten in het schepencollege. "De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in Vleteren, maar dat kunnen we niet blijven aanhouden. Dit jaar gaan we vooral plannen hoe we de verdere legislatuur zullen verder gaan."

De oppositiestoelen in de gemeenteraad worden gevuld door Vleteren Actief. "We beseffen dat het voor ons niet eenvoudig zal zijn. Toch rekenen we op een constructieve samenwerking waarbij naar iedereen geluisterd zal worden. We zullen ons best doen om niet 'in de schaduw van' te vertoeven en ook onze agendapunten duidelijk naar voor brengen zonder afbraak te doen aan het beleid. We zijn ervan overtuigd dat we over een goed team van raadsleden en partijgenoten beschikken met kennis van zaken op verschillende domeinen", zegt Marion Vermander (Vleteren Actief). Ook burgemeester Mourisse hoopt op een constructieve oppositie. "Met afbraakpolitiek raak je geen stap verder, maar dat verwacht ik ook niet van Vleteren Actief. Ik denk wel dat we op een positieve manier zullen kunnen werken." (LBR)