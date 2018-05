"In 2019 helpen we nóg meer dieren" LUIPAARD, POEMA EN BRUINE BEREN OP WEG NAAR DE ZONNEGLOED LAURIE BAILLIU

05 mei 2018

02u43 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren verwacht dit jaar nog heel wat nieuwe bewoners: onder andere bruine beren, een luipaard, poema en berberapen. "Volgend jaar wordt het zelfs nog drukker. We plannen een uitbreiding", zegt Karel Ackaert.

Het zomerseizoen staat voor de deur, en dan blikken ze in De Zonnegloed in Vleteren al even vooruit. Het wordt pittig de komende maanden. "We zeggen elk jaar dat we het rustiger aan willen doen, maar het lukt niet. Onze opvang blijft nodig. We kunnen dan ook het verschil maken tussen ellende en een beter leven", vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke in De Zonnegloed. "Er staan opnieuw heel wat dieren op de lijst om op te vangen. En volgend jaar wordt het nog drukker. De komende jaren willen we De Zonnegloed zelfs uitbreiden om blijvend nieuwe bewoners te kunnen ontvangen." Deze maand nog zullen het stinkdier, rolstaartbeer Frans en zijn vriendinnetje aankomen in De Zonnegloed. De bruine beren Uli en Mimi kunnen elk moment arriveren. "Wij gaan ervan uit dat het nu snel zal gaan. Hier is alles klaar. Het is enkel nog wachten op enkele papieren om de komst af te ronden. De zussen Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te kleine kooi bij een restaurant in de Albanese stad Shodër. Ze krijgen een tijdelijk onderkomen in de zoo van Tirana, in afwachting van de komst naar De Zonnegloed. Maar elke dag dat de beren daar langer zitten, is een dag te veel. Ze moeten dringend behandeld worden, want ze zijn ziek", zucht Karel.





Onhygiënisch

Volgende maand zullen berberapen Haddo en Easy aankomen in het dierenopvangcentrum van Vleteren. Easy werd in 2015 op straat gevonden in Frankrijk. De illegale eigenaar had haar op straat gedumpt, omdat hij naar de VS zou verhuizen. "Haddo is afkomstig uit de door de Franse overheid gesloten dierentuin Zoo de Bouy. Daar waren er inbreuken op vlak van dierenwelzijn en verwaarlozing", zegt Karel. De roofvogels komen dan weer eind juli naar Vleteren. "En luipaard Mohani en poema Conco mogen we eind dit jaar verwelkomen. Deze dieren zijn in beslag genomen bij verscheidene circussen. Ze moesten onder dwang allerlei kunstjes vertonen en leefden in erbarmelijke omstandigheden. Verkeerd voeder, geen ruimte genoeg om normaal te lopen, heel onhygiënisch..." Wanneer twee zebra's in De Zonnevloed arriveren, is nog onduidelijk.





De verblijven worden intussen in gereedheid gebracht, zodat de dieren in optimale omstandigheden kunnen opgevangen worden. "We denken natuurlijk ook aan onze bezoekers. Er zijn een nieuwe giftshop en extra picknick- en eetmogelijkheden. Dankzij de inkomsten van de bezoekers is het mogelijk om dieren te blijven opvangen. We hopen wel dat we tijdens het zomerseizoen beter weer krijgen dan tijdens de paasvakantie", aldus Karel Ackaert.