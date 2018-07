"Hitte vooral lastig voor dierenverzorgers" DE ZONNEGLOED VERWENT BEWONERS MET IJSJES EN WATERPRET LAURIE BAILLIU

25 juli 2018

02u44 0 Vleteren Het is warm en dat ondervinden ze ook bij dierenopvangcentrum De Zonnegloed. De dieren zoeken verkoeling in zwemvijvers en krijgen ook af en toe een ijsje. "Maar omdat veel dieren uit tropische landen komen, hebben ze het zo kwaad nog niet. Onze verzorgers, die zien pas af", lacht bezieler Karel Ackaert.

"Ondanks de aanhoudende hitte hebben we eigenlijk geen problemen met de dieren en mogen we niet klagen", zegt Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed. "Het merendeel van onze 'gasten'- zo'n 85 à 90 procent- zijn exotische dieren. Zij zijn de warmte gewoon. Al geldt dat niet voor poolvossen, beren en Schotse hooglanders. Maar ook zij gaan heel goed met de warmte om."





Boei

Verzorgers doen er ondertussen alles aan om het warme weer draaglijk te maken voor alle dieren. Zo voorzien ze waar nodig entertainment. Net zoals kinderen houden dieren namelijk nogal van speeltjes in het water. Daarom gooiden de verzorgers een boei in de zwemvijver van de beren, en die amuseren zich rot. "Normaal gezien hebben beren het meeste last van deze hoge temperaturen", zegt Karel. "Maar hun verblijven zijn heel goed afgestemd op hun noden. De beren hebben een poel om zich te wassen en in te spelen." In De Zonnegloed verblijven de beren Helena en Berros en sinds vorige maand ook de zussen Mimi en Uli. "De dieren weten wat ze nodig hebben, maar we stimuleren hen wel een beetje. Naast een zwemvijver hebben ze ook een buitenverblijf. Daarbij hoort een grot en daar is het zeer fris. Onze beer Helena gaat er vaak schuilen voor de brandende zon."





Veel schaduw

Ook de andere dieren hebben gelukkig geen last van de hoge temperaturen. "Er zijn heel wat schaduwplaatsen in het park waar ze kunnen schuilen. Vorig jaar werden nog extra bomen geplant", vertelt Karel. "Maar weet je wie wel hard lijdt? Onze medewerkers. Zij moeten -nog meer dan anders- de drinkbakjes van de dieren goed in het oog houden en regelmatig water bijschenken. Want het is erg belangrijk dat de dieren voldoende drinken. Na de winter werden automatische drinkbakken geplaatst, maar ze staan nog niet overal. Op bepaalde plaatsen moeten de verzorgers langsgaan met tonnen water. Het is voor hen niet eenvoudig in dit warme weer. Ze moeten er nu ook nauwlettend op toezien dat de dieren in goede gezondheid verkeren. Dankzij de goede zorgen van onze mensen hebben onze bewoners niet zo'n last van de hitte." De dieren worden tijdens het warme weer verwend ijsjes. Hun eten wordt vermengd met water en diepgevroren. "Onze medewerkers trakteren we dan weer op echte ijsjes", lacht Karel.