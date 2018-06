"Haar vechtlust: het motiveert mij" 10 JAAR NA OVERLIJDEN MARTHE LOOPT PAPA VOOR KINDERKANKERFONDS LAURIE BAILLIU

15 juni 2018

03u03 0 Vleteren "We willen volgende week die marathon tot een goed einde brengen. Met dezelfde vechtlust die Marthe zo typeerde." Dieter Vanderhaeghe (37) uit Vleteren, die tien jaar geleden zijn dochtertje verloor aan leukemie, en kameraad Steven Geldhof (35) uit Poperinge zamelen geld in voor Kinderkankerfonds UZ Leuven.

14 augustus 2008. Die dag staat voor altijd in het geheugen gegrift bij Dieter Vanderhaeghe en Tine Top. Hun oudste dochter Marthe verloor toen als baby de strijd tegen leukemie, een vorm van bloedkanker. "Marthe was een prachtig meisje. Ze genoot van elke dag, ook toen bij haar op amper zeven maanden leukemie werd vastgesteld. Ondanks de zware chemobehandeling toverde ze een glimlach op haar snoetje en ze stal met haar krullende neusje de aandacht van al wie in haar buurt kwam. Met dezelfde vechtlust en wilskracht als Marthe willen Steven en ik de uitdaging aangaan om 42 kilometer te lopen en zo geld in te zamelen."





Peter

Dieter en Steven, de zaakvoerder van 't Fruithuis in Poperinge, leerden elkaar kennen via hun kinderen. Steven is papa van drie dochters, en Dieter - naast Marthe - van twee jongens en een meisje. "Een marathon lopen, dat hebben we na enkele pintjes op de kerstmarkt besproken", glimlacht Steven. "Dat we voor een goed doel lopen, was zeker een extra motivatie." De zorg en toewijding die Dieter en zijn toenmalige partner Tine in het kinderziekenhuis in Leuven kregen, waren enorm. "Het ondraaglijke werd hierdoor soms wat draaglijker. We vonden zo opnieuw wat kracht om door te gaan", zegt Dieter. "Er is nog steeds een nauw contact met de afdeling kinderoncologie van het UZ in Leuven", pikt Steven in. "Een verpleger die Marthe verzorgd heeft, is bovendien peter van een zoon van Dieter."





Nacht van Vlaanderen

Hun marathon lopen ze tijdens de Nacht van Vlaanderen in Torhout op vrijdag 22 juni. Ondertussen hebben ze al 2.000 euro ingezameld voor De Hopperun. Dat is een organisatie die Dieter en Tine, samen met vrienden en familie, opgericht hebben om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds UZ Leuven. Op zondag 23 september is er ook al voor de zevende keer De Hopperun, een wandel- en loopevenement. Dieter en Steven kan je steunen door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE71 7555 6350 3769. Meer info op de Facebookpagina Dieter & Steven goes Marathon.