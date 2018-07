"Bidden voor een regenbui" 65 HECTARE GRAS OP OORLOGSBEGRAAFPLAATSEN KLEURT BRUIN CHRISTOPHE MAERTENS

24 juli 2018

02u31 0 Vleteren Droogte, het speelt niet alleen de landbouwers parten, ook de tuinmannen van de vele oorlogsbegraafplaatsen in onze regio zien 'hun' gras bruin worden. Maar: "Eén regenbui en alles komt weer goed."

Op de vele militaire begraafplaatsen in onze regio staat het gras kurkdroog. In plaats van mooi groen overheerst nu het bruin. "Het is nu al een tweede droge zomer op rij", zegt Scott Cumming, zogenaamde 'Horticultural Manager' bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC).





De man is afkomstig van het noorden van Schotland, en hoewel hij ooit enkele jaren in Egypte werkte, is het ook voor hem te warm. "Het is leuk als je op vakantie bent, maar ik verdraag die hitte niet zo goed."





Wat de warmte ook niet goed verdraagt, is het gras en de planten op de oorlogsbegraafplaatsen die worden beheerd door de CWGC. "We proberen ons aan te passen aan de weersomstandigheden, maar je moet weten dat het hier niet altijd droog is. Twee jaar geleden stond alles nog onder water door hevige regenval. Er werd eerder al nagedacht over het gebruik van hitteresistente mediterrane planten, maar die overleven onze winter niet."





De CWGC gaat daarom op zoek naar kwaliteitsvolle grassoorten. "Daarnaast maaien we het niet korter dan 35 mm, anders verhoogt de kans op ziekte", klinkt het.





Bewateren van de sites doet de CWGC niet. "Je moet weten dat wij 655.000 vierkante meter gras hebben", aldus Scott. "Het zou niet alleen uit milieustandpunt niet te doen zijn om dat allemaal nat te spuiten, maar ook financieel en logistiek behoort het niet tot de mogelijkheden."





Naast begraafplaats Bedford House Cemetery in Ieper ligt een compostboerderij van de CWGC. "Al ons groenafval van onze sites wordt daar tot compost verwerkt", legt Scott uit. "Dat leggen we op de randen van de begraafplaatsen. Het is te vergelijken met een bodembedekker en het houdt het water wat langer in de grond."





De droogte bezorgt het tuinpersoneel nog andere taken. "Normaal zorgt een regenbui ervoor dat de grafstenen schoon blijven", zegt de manager. "Dat is echter nu niet het geval, zodat de tuinmannen dat manueel moeten doen met een borstel."





Geen paniek

"Of ik nu vrees dat de droogte alles kapot zal maken? Neen, panikeren doe ik niet", zegt Cumming nog.





"Ik panikeer niet vlug, enkel als in het voetbal de Belgen tegen de Britten spelen (lacht). Een goede regenbui kan voldoende zijn om alles weer groen te maken. Trouwens, de hitte heeft niet alleen nadelen, zo staan door de warmte de rozen langer in bloei."