Vlaanderen zoekt massaal verkoeling en heeft daar veel voor over: hitte leidt tot urenlange wachtrijen aan recreatiedomeinen

De zomer is in het land. Vandaag krijgen we een eerste keer de kaap van 30 graden in zicht. Heel wat mensen zoeken dan ook verkoeling en trekken massaal naar de provinciale domeinen voor een frisse duik in het water. En dat leidde op veel plaatsen tot enorme wachttijden.

In recreatiedomein De Nekker in Mechelen waren alle tickets nog voor de middag al uitverkocht. Aan de ingang was het dan ook enorm lang aanschuiven met wachttijden tot maar liefst anderhalf uur. Heel wat kandidaat-zwemmers moesten ook tevergeefs naar huis keren omdat ze geen ticket of identiteitskaart bij zich hadden. Incidenten bleven volgens de directeur wel uit. Het is de eerste keer dat de meer dan 3.000 tickets van De Nekker dit seizoen zijn uitverkocht. Het belooft voor de rest van de zomer. Voor wie morgen wil gaan zwemmen, is de boodschap: online een ticket kopen, de identiteitskaart bijhebben van iedereen vanaf 12 jaar en op tijd komen.

(Lees verder onder de video)

Aan de zwemzone op de Nieuwdonk in Berlare stroomde rond 13 uur heel wat volk toe en liep de wachtrij al snel op. Het zwemblok in de namiddag was volledig volzet met een toestroom van een massa volk tot gevolg. Omdat nu alle paspoorten moeten gecontroleerd worden en er maar twee securityleden aanwezig waren om dit te doen, was er al snel een heel lange wachtrij. “Voor kleine kinderen in de volle zon was dit ondraaglijk”, zegt Bart van Malderen die 40 minuten moest aanschuiven.

Ook in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas was het druk. Rond 14.30 uur was het laatste kaartje daar verkocht. Alleen mensen die eerder online een ticket kochten of een abonnement hebben mogen nog binnen. De politie riep op om zonder ticket niet meer af te zakken naar het recreatiedomein, en de website van De Ster goed in de gaten te houden. “Het is te warm om lang aan te schuiven om dan te horen dat het domein volzet is”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas was sinds 14.30 uur volzet © Gregory Van Gansen / Photo News

De zon lokte ook heel wat volk naar de Blaarmeersen in Gent. Door het goede weer werd de maximumcapaciteit van 4.500 man al snel bereikt. Na de middag konden niet-Gentenaars het domein niet meer binnen. Tal van jongeren uit Brussel die niet gereserveerd hadden, moesten dus teleurgesteld naar huis keren. Op het domein zelf is het heel erg druk, maar ondanks de drukte is de situatie er rustig en hebben politie en de sfeerbeheerders hebben de situatie onder controle.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.