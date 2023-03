Vlaanderen wakker geworden onder laagje sneeuw: heel wat file, maar aantal incidenten blijft beperkt

UPDATEVlaanderen werd deze ochtend wakker onder neerdwarrelende sneeuw. Op heel wat plaatsen was er een wit laagje en dat leverde mooie beelden op. De winterse neerslagje zorgde helaas ook voor heel wat files op de snelwegen: code geel voor gladheid was van kracht en het Agentschap Wegen en Verkeer raadde aan om thuis te blijven. Toch bleef het aantal incidenten beperkt.

Door de winterse neerslag was het woensdagochtend aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. Toch bleef het aantal incidenten beperkt. “De overgrote meerderheid van de bestuurders past zijn of haar rijstijl wel aan”, zo zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Rond 8.30 uur, de gewoonlijke piek van de ochtendspits, stond er ongeveer 250 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. “Een uitzonderlijk hoog cijfer, maar dat mag ook niet verrassen met dit weer”, aldus Bruyninckx. De sneeuw en regen leiden tot lastige rijomstandigheden.

Ondanks de aangedikte file, blijft het aantal incidenten dus wel beperkt en zijn er geen ongevallen van ernstige aard. “Mensen die de weg nog op moeten, calculeren best wat extra reistijd in”, zo adviseert de woordvoerder van het Verkeerscentrum.

Regen na de sneeuw

Voorlopig blijft het nog zwaarbewolkt tot betrokken, maar in de avond is er kans op vrij intense regen met plaatselijk nog wat smeltende sneeuw in de regio’s dicht bij de Nederlandse regens. Dat meldt het KMI. De maxima blijven schommelen tussen 2 en 10 graden.

Donderdag komt er opnieuw regen aan met vooral hevige regen tijdens de namiddag en avond. Het kwik bereikt 6 of 7 graden in de gebieden vlak tegen de Nederlandse grens en tot 13 graden in Henegouwen en Lotharingen. Opnieuw is er matige tot plaatselijk vrij krachtige wind met rukwinden van 50 tot 70 kilometer per uur.

Vrijdag verloopt zeer wisselvallig met perioden van (matige) regen of buien, die ‘s avonds in het oosten en noordoosten een winters karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind spant aan en wordt vrij krachtig, aan zee krachtig tot soms zeer krachtig, met rukwinden tot zo’n 75 à 80 kilometer per uur. ‘s Nachts klaart het op en wordt het droog. Het gaat op de meeste plaatsen vriezen waardoor natte weggedeelten kunnen aanvriezen en er dus gevaar voor gladheid ontstaat.

Zaterdag zorgt een doortrekkend hogedrukgebied voor een vrij mooie dag met veelal zon. Het blijft droog. Het wordt zo’n 6 graden in het centrum van het land.

Zondag is het zwaarbewolkt en blijft het op een spatje na droog. Tegen de late avond of nacht bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf het westen. Het wordt een pak zachter met maxima tot zo’n 12 graden in het centrum.

Code geel Door de aanhoudende en intense neerslag in het zuiden van het land geldt in de provincies Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg code geel voor regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn en het verkeer hinderen. De lage temperaturen zorgen dan weer in heel het land voor gladde wegen door ijsplekken en sneeuw. Hierdoor is code geel voor gladheid afgekondigd in alle provincies behalve Luik, Namen en Luxemburg, waar code oranje geldt. Dat betekent gevaarlijke wegen die het verkeer erg kunnen bemoeilijken.

KIJK. Weerman Frank Duboccage: “Nog tot de middag sneeuw, daarna regen”

Antwerpen

Ook in Antwerpen zorgde de sneeuw voor mooie beelden.

Volledig scherm Sneeuw op de Meir in Antwerpen. © rv

Volledig scherm Vlinderpaleis Antwerpen. © PLA

Volledig scherm Moeder en kind trotseren de sneeuw in Borsbeek. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Sneeuw in Antwerpen. © rv

Volledig scherm Sneeuw in Deurne. © BJS

Volledig scherm Sneeuw in Antwerpen. © MDR

Ook in De Kempen kleurden de straten wit.

Volledig scherm Sneeuw in Hoogstraten. © VTT

Volledig scherm Sneeuw in Hoogstraten. © VTT

Volledig scherm Met blote benen naar school in Turnhout. © JVN

Volledig scherm Het Begijnhof in Turnhout. © JVN

De winterse buien zorgden voor een wit tapijt in Zoersel.

Volledig scherm Sneeuw zorgt voor wit tapijt in Zoersel op woensdagochtend. © emz

Ook in Essen ligt er een mooie laag sneeuw.

Volledig scherm Sneeuw Essen. © NK

Mechelen ontwaakte woensdagochtend onder een laagje sneeuw.

Volledig scherm Lior Rodriguez speelt voor het eerst in de sneeuw in het Vrijbroekpark. © David Legreve

West-Vlaanderen

Mooie beelden

Brugge ontwaakte woensdagochtend onder een laagje sneeuw. Dat zorgde op verschillende plaatsen voor leuke beelden.

Volledig scherm Sneeuw in Brugge. © Benny Proot

Volledig scherm Sneeuw in Brugge. © Benny Proot

Volledig scherm Sneeuw in Brugge. © Benny Proot

Sint-Eloois in West-Vlaanderen kreeg te maken met een mild wintertafereel. Dat is een laagje sneeuw dat auto’s en straten bedekt, maar niet voor grote ongemakken lijkt te zorgen.

Volledig scherm Sneeuw in de Muizelstraat in Sint-Eloois-Winkel. © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. © Henk Deleu

KIJK. Ook in Lendelede was het deze ochtend stevig aan het sneeuwen.

De kinderen van basisschool De Talententuin genoten met volle teugen van de sneeuwval.

Volledig scherm Sneeuwpret in basisschool De Talententuin in Lendelede © vdi

Ook in de Westhoek kleurden de straten wit.

Volledig scherm Sneeuw in de Westhoek Ieper. © Henk Deleu

Volledig scherm Sneeuw in de Westhoek Ieper. © Henk Deleu

Net op het moment dat overal de lentebloeiers zoals krokussen, narcissen en hyacinten hun kop opsteken, en zelfs al in bloei staan, worden deze vanmorgen ingedekt door een winters laagje in Roeselare.

Volledig scherm Een vreemd zicht: lentebloeiers zoals krokussen worden vanmorgen bedekt door een sneeuwlaagje. © CDR

Volledig scherm Een vreemd zicht: lentebloeiers zoals krokussen worden vanmorgen bedekt door een sneeuwlaagje. © CDR

Tegen 9 uur lag Oostende al onder een aardig laagje sneeuw en dat leverden nog enkele mooie beelden op.

Volledig scherm Oostende onder een laagje sneeuw op 8 maart. © LBB

Volledig scherm Ook het Maria Hendrikapark ligt onder de sneeuw in Oostende. © LBB

Wie dacht dat de winter voorbij was, moet even naar buiten kijken. De sneeuw geeft het landschap een feeërieke look. Ook op de grens van Woumen met Klerken kleurde alles wit.

Volledig scherm Het kerkhof in Klerken. © GUS

Volledig scherm Bredene onder de sneeuw. Sneeuwpret © LBB

Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer raadt door de (woensdagochtend hevige) sneeuw aan om thuis te blijven. Al zijn er ook die gewoon hun job blijven doen, zoals de vuilnismannen in Kortrijk. Wat hilarische taferelen oplevert.

Volledig scherm Een lange file in de Marksesteenweg, deze ochtend © Peter Lanssens

Oost-Vlaanderen

Mooie beelden

Zelfs in Gent ontkwam je deze ochtend niet aan een pak witte, natte neerslag. Dat leverden wél mooie beelden en heel wat kinderpret op.

Volledig scherm Sneeuw in Gent: in Mariakerke is er nog niet veel volk op de baan. © Sabine Van Damme

Volledig scherm Genoeg sneeuw voor een sneeuwman! © Sabine Van Damme

Verwondering alom bij de jongste Aalstenaars: in tuinen en op auto’s vormde zich al een laagje sneeuw van goed een centimeter.

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © RLA

Volledig scherm Sneeuw in Aalst. © RLA

De eerste sneeuw van dit jaar is woensdagochtend gevallen in Sint-Niklaas. Dat zorgde meteen al voor enkele feeërieke plaatjes én de nodige sneeuwpret.

Volledig scherm Sneeuw in Sint-Niklaas. © bfs

Volledig scherm Sneeuw in Sint-Niklaas. © bfs

Ook Lievegem werd bedekt onder een wit tapijt.

Volledig scherm Sneeuw in Lievegem. © Nicholas Lataire

Volledig scherm Sneeuw in Lievegem. © Nicholas Lataire

De sneeuwval zorgde woensdagochtend voor dolle pret in basisschool De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove.

Volledig scherm Zottegem: Sneeuwpret in De Groene Poort. © Frank Eeckhout

Lierde is woensdagochtend wakker geworden onder een sneeuwtapijt van enkele centimeters.

Volledig scherm Sneeuw in Lierde. © BELGA

Volledig scherm Sneeuw in Lierde. © BELGA

Ook in Brakel zorgde de sneeuw voor mooie beelden.

Volledig scherm Sneeuwlandschap in Brakel. © Vanessa Declercq

Ook Lokeren ontwaakte deze ochtend onder een sneeuwtapijt. Onder meer op GO! basisschool De Rozen speelden de leerlingen in de sneeuw die hun groene schooldomein woensdagochtend had bedekt.

Volledig scherm Sneeuwpret op basisschool de Rozen in Lokeren. © Yannick De Spiegeleir

Eigenlijk is de lente al in het land, narcissen en krokusjes komen op heel wat plaatsen al piepen. Maar woensdagochtend werd ook in Dendermonde toch iedereen wakker met een laagje sneeuw.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Verkeershinder

In de Koebosstraat in Appels bij Dendermonde is woensdagochtend een voertuig in de gracht terechtgekomen, vermoedelijk door het gladde wegdek. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. De bestuurder was nergens meer te zien op de locatie van het ongeval.

Volledig scherm De bestuurder eindigde in de gracht. © Koen Baten

Vlaams-Brabant

Mooie beelden

Het sneeuwde ook in Leuven…Dat levert idyllische beelden op van besneeuwde daken.

Volledig scherm Sneeuw...altijd een bijzondere gebeurtenis voor huisdieren. © Vertommen

Volledig scherm Sneeuwtapijt(je) in Leuven © Vertommen

Ook in Tienen, in hartje Hageland, lag intussen een mooi tapijtje sneeuw.

Volledig scherm Sneeuw in Tienen. © Bollen

Volledig scherm Sneeuw in Tienen. © Bollen

De voorspelde winterse neerslag heeft Rotselaar woensdagochtend voorzien van een licht sneeuwtapijt.

Volledig scherm Een sneeuwtapijt in Rotselaar. © KAR

In Kortenberg zorgde de sneeuwval voor een prachtig tafereel in het Park van de Oude Abdij.

Volledig scherm Prachtige beelden van sneeuw in het Park van de Oude Abdij in Kortenberg. © Robby Dierickx

Vlaanderen is wakker geworden onder een laagje sneeuw en ook in Holsbeek leverde dat mooie beelden op.

Volledig scherm Sneeuw Holsbeek. © Vertommen

Koning winter stopte de omgeving rond de Abdij van Vlierbeek onder een witte laag.

Volledig scherm Sneeuw rond de Abdij van Vlierbeek © EWL

Asse ontwaakte onder een laag sneeuw en dat zorgt voor feeërieke beelden.

Volledig scherm Het Waalborrepark in Asse, voorzien van een mooie laag sneeuw. © Tom Vierendeels

Limburg

De paasklokjes staan al in bloei, de paaseitjes volop te pronken in de supermarkten, en toch werden Looienaars deze ochtend nog getrakteerd op winterse taferelen.

Volledig scherm Tessenderlo ontwaakt onder een laagje sneeuw. © Nienke Horemans

Volledig scherm Tessenderlo ontwaakt onder een laagje sneeuw. © Nienke Horemans

Volledig scherm Tessenderlo ontwaakt onder een laagje sneeuw. © Nienke Horemans

Ook in Beringen zorgde de sneeuw voor mooie taferelen.

Volledig scherm Sneeuw in Beringen. © Karolien Coenen

Volledig scherm Sneeuw in Beringen. © Karolien Coenen

Brussel

Wie vanochtend het vliegtuig op Zaventem nam, moest rekening houden met vertragingen als gevolg van de sneeuw. Ook een staking van de luchtverkeersleiders in Frankrijk zorgde voor problemen op Brussels Airport.

