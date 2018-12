Vlaamse kermis op Deens WK veldrijden... dankzij deze Kempense dj’s Marc (DJ Broekie) en Kurt zijn al aan zesde wereldkampioenschap toe Toon Verheijen

06 december 2018

11u04 17 Zelfs als in februari Wout Van Aert of Toon Aerts géén wereldkampioen veldrijden wordt in het Deense Bogendse, zal het WK Vlaams zijn. Kempenzonen Marc van den Broek (DJ Broekie) en Kurt Lemmens draaien op vraag van de Deense organisatie de platen in twee grote feesttenten. “We hebben geen seconde getwijfeld.”

Cross Denmark is in volle voorbereiding voor de organisatie van het WK veldrijden op 2 en 3 februari in Bogendse. De Denen willen niets aan het toeval overlaten en hopen de tienduizenden supporters in de echte veldritsfeer onder te kunnen dompelen.

Gelukkig zijn er Marc van den Broek (53) uit Hoogstraten en Kurt Lemmens (47) uit Turnhout (oorspronkelijk uit Malle). De twee staan al van hun tienerjaren achter de draaitafel. Bruiloften, verjaardagen of een ander feestje: u vraagt, zij draaien. Bijna elk weekend verzorgen ze wel ergens de ambiance.

Enkele weken geleden werden ze plots aangesproken door Peter Ginnerskorv, de eventmanager van Cross Denmark. Of ze op 2 en 3 februari niet eventjes naar Bogendse - zo’n 900 kilometer rijden - willen komen om daar elk in een van de twee feesttenten voor de sfeer te komen zorgen tijdens het WK Veldrijden op 2 en 3 februari.

“We hebben geen seconde getwijfeld”, lachen de twee. “Ze waren al komen kijken in Koksijde en Valkenburg omdat ze voor het WK in Bogendse echt niets aan het toeval willen overlaten. Ze willen dezelfde sfeer creëren. Waarom ze ons dan willen? Ze zullen gezien hebben dat de tent vol stond, zeker? Ze verwachten blijkbaar tussen de 15.000 en 20.000 Vlamingen en Nederlanders. Lijkt ons veel, maar het kan natuurlijk en het is een mooi weekendje uit (lachen). De organisatie doet echt zijn best. We worden ook enorm gepromoot. Ze komen foto’s nemen, een interview doen, willen dat de techniek volledig in orde is. Ze menen het echt.”

Valkenburg

Kurt en Marc rolden het veldritgebeuren in via cateraar Frans Bevers, die op verschillende crossen de eet- en drinkstanden voor zijn rekening neemt en dus ook de feesttenten. Ondertussen tekenden ze al present op tientallen crossen en stonden ze ook achter de draaitafels tijdens de WK’s van Tabor, Koksijde, Zolder, Hoogerheide en Valkenburg.

“In Valkenburg stond ik in een feesttent en Kurt hadden ze ergens anders op het terrein gezet. Toen ze zagen dat het daar vol zat en de andere tent waar een Nederlandse dj stond maar niet vol geraakte, hebben ze daar op zondag de boel omgedraaid en stond Kurt in de andere feesttent. Toen stond ze ineens wel vol. Het crosspubliek zal ons stilletjes aan kennen, zeker (grijnst).”

Koebellen

Marc en Kurt genieten altijd met volle teugen als ze op een cross voor de ambiance mogen en vooral kunnen zorgen.

“Het is helemaal wat anders dan een trouwfeest uiteraard”, vertellen de twee. “Een veldrit, dat is Vlaamse kermis. Als je na vijf keer ‘Laat de zon in je hart’ nog altijd het volk meekrijgt, dan weet je dat je goed bezig bent (lacht). En opvallend: zelfs Zwitsers, Engelsen of Fransen doen mee op die Vlaamse schlagers. Laatst kreeg ik een mailtje van een Zwitser. Of ik hem geen link kan bezorgen van dat nummer dat ze ooit maakten van Tom Boonen. Hij vond het geweldig.”

Over Zwitsers gesproken. “Die komen altijd met een hele bende. Het worden stilaan vertrouwde gezichten. Die mannen kunnen voor enorm veel sfeer zorgen. Ze hebben ook altijd gigantische koeienbellen bij. Als ze daarmee beginnen te loeien, dan is zelfs onze muziek niet meer te horen. En rum hebben ze ook altijd bij (lacht). En dikwijls komt er ook een al wat oudere man. En altijd diezelfde vraag: wat kost dat om een plaatje aan te vragen ? Altijd hetzelfde antwoord: ah, niets hé mijnheer. En dan ook altijd hetzelfde: dan vliegt er een stuk van twee euro om onze oren!”

Al een idee waarmee ze de tent in Bogendse om 10 uur ’s morgens al aan het dansen gaan krijgen? “Ik begin altijd met ‘Goedemorgen zonder zorgen’. Dat werkt altijd ”, knipoogt Marc van den Broek. “In Valkenburg begon ik na de cross en de winst van Van Aert (tijdens de cross mogen ze niet draaien) met ‘T’is stil aan den overkant’. Dat werkte ook (grijns). Als de mensen zich amuseren, dan is het voor ons al geslaagd.”