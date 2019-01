Zwembad nog zes weken dicht? Armaturen voor herstelling verlichting in ’t Zeepaardje zijn niet meer in stock Dimitri Berlanger

28 januari 2019

14u35 0 Vilvoorde Het kan nog vijf à zes weken duren vooraleer er terug gezwommen kan worden in het stedelijke zwembad. Al een week is het intussen geleden dat ’t Zeepaardje opnieuw onverwachts ‘voor onbepaalde tijd’ de deuren moest sluiten door verlichtingsproblemen. “De armaturen die we nog nodig hebben, zijn niet meer in stock en moeten dus besteld worden”, zegt sportschepen Moad El Boudaati (sp.a). “Er wordt wel gezocht naar een alternatief, maar dat is niet evident.”

Zwembad ’t Zeepaardje zit in het sukkelstraatje sinds begin dit jaar. Eerst bleef de infrastructuur twee dagen dicht door een verkeerde spoeling. Vorige maandag liep het bij geplande werken aan een verliesstroomschakelaar opnieuw grondig mis. “De verlichting in de zwembadhal ging niet meer aan en dus kan er voor onbepaalde tijd niet meer gezwommen worden”, luidde de mededeling.

Een gespecialiseerde firma kwam ter plaatse om de nodige reparaties uit te voeren, maar een week later is er nog steeds geen oplossing in zicht. “De onderdelen die we nodig hebben, zijn niet meer in stock. Het gaat om welbepaalde armaturen die ook moeten voldoen aan allerlei (veiligheids)normen”, legt schepen El Boudaati uit. “Je kan die armaturen dus niet zomaar gaan kopen in de winkel voor alle duidelijkheid. Het kan tot zes weken duren vooraleer we die specifieke onderdelen gaan hebben. Er wordt door de firma gezocht naar een alternatief maar het is niet zeker of we dat gaan vinden. Het is dus allemaal koffiedik kijken momenteel.”

Intussen moeten inwoners, scholen en zwemclubs zich beredderen. In de meeste scholen worden de zwemlessen gewoon vervangen door turnlessen of een EHBO-cursus. Een schoolbus inleggen naar een ander zwembad vinden ze in veel gevallen ook te duur. “We gaan een oplossing zoeken met de omliggende gemeenten zoals Grimbergen om hen een alternatief aan te bieden maar het is niet evident. Die zwembaden zijn vaak al volzet. En dan moet ook nog het transport geregeld worden.”

Op sociale media weerklinkt ook de roep om een nieuw zwembad nu ‘t Zeepaardje op korte tijd twee keer noodgedwongen de deuren moet sluiten. “Het zwembad is misschien al wat ouder maar is goed onderhouden en functioneert ook nog zoals het moet”, zegt El Boudaati. “Dat er nu al voor de tweede keer op korte tijd problemen zijn, is te wijten menselijke fouten. Begin deze maand is bij een spoeling grafiet in het water terechtgekomen en nu bij deze onderhoudswerken is een verkeerde aansluiting gebeurd waardoor alles is gesprongen.”

Los daarvan wil het stadsbestuur wel nog deze legislatuur al een eerste aanzet geven voor een nieuw zwembad. “We gaan de eerste studies opstarten om een geschikte locatie te vinden. Niet te ver van het centrum en met voldoende parkeermogelijkheden, want dat is nu wel een probleem. Maar dat is dus nog toekomstmuziek.”