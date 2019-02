Zwaargewonde kat bevrijd door brandweer DBS

25 februari 2019

17u11 0 Vilvoorde De Vilvoordse teams van brandweerzone Vlaams-Brabant West moesten deze maandagnamiddag tussenbeide komen om een zwaargewonde kat te bevrijden in de Damstraat in Houtem.

Het onfortuinlijke dier kwam bovenop een uitstekend gedeelte van een poort terecht. Nadat ze uit haar benarde situatie was bevrijd, werd de kat overgebracht naar dierenartsenpraktijk Medivet in Vilvoorde waar ze verder werd verzorgd.

“Ze is helaas niet gechipt, maar ziet er heel verzorgd uit, waardoor we denken dat ze wellicht gemist zal worden door haar baasjes”, zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils. De eigenaar of mensen die de eigenaar kennen mogen contact opnemen op het nummer 02/253.78.60.