Zwaardere straf dreigt voor gecrashte mensensmokkelaars 25 juli 2018

02u41 0

Vier mensensmokkelaars riskeren in beroep zwaardere straffen. In eerste aanleg werden ze veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 6 jaar. Het openbaar ministerie vordert nu tot 8 jaar cel.





In de nacht van 4 april had een patrouille van de wegpolitie de bestelwagen opgemerkt toen die ter hoogte van Nijvel aan het spookrijden was. Bij het zien van de politie maakte de bestelwagen rechtsomkeer, waarna een wilde achtervolging begon. Ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde probeerde de bestuurder de politie te rammen, maar hij verloor de controle over het stuur, ging door de vangrail en kwam tegen een boom terecht. In de bestelwagen bleken 16 mensen te zitten, onder wie twee kinderen, die allemaal illegaal in ons land verbleven. De kinderen en drie meerderjarigen raakten levensgevaarlijk gewond.





"De in eerste aanleg uitgesproken straffen zijn volgens ons te licht. Op deze manier stoppen deze praktijken nooit. Heel de samenleving moet betalen voor hun wandaden. Recent nog werd een jong kind doodgeschoten door de politie bij een achtervolging van mensensmokkelaars. Hoe stop je ze anders?", aldus het parket-generaal. De vier beklaagden werden door verschillende andere passagiers aangeduid als de smokkelaars. Volgens de slachtoffers zouden ze hen voor 2.500 euro op een truck richting Groot-Brittannië zetten. De verdediging vraagt om straffen met uitstel. Uitspraak op 11 september. (WHW)