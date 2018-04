Zonovergoten 156ste jaarmarkt lokt massa volk 24 april 2018

02u53 0 Vilvoorde Het was gisteren over de koppen lopen op de Vilvoordse jaarmarkt. De 156ste editie kon rekenen op een fikse portie zonneschijn en dat lokte de massa naar buiten. Traditiegetrouw waren de landbouwprijskampen de grote publiekstrekkers, maar ook tussen de kraampjes was het bij momenten ontzettend druk. "Het was een zeer goede editie", bevestigt schepen Johan Serkeyn (Sp.a).

Uiteraard was er weer grote belangstelling voor de honderden dieren op het Rooseveltplein. Jong en oud vergaapte zich aan de combinatie van brute kracht en souplesse van het Brabants trekpaard. Al sinds mensenheugenis is deze kanjer dé blikvanger op de Vilvoordse jaarmarkt. Ook de ferm uit de kluiten gewassen runderen lieten zich traditiegetrouw door jong en oud gewillig strelen en de obligate foto mocht eveneens niet ontbreken. "Er waren veel meer dieren ingeschreven dan vorig jaar en ook de wedstrijden zijn goed verlopen", aldus Serkeyn.





Wie zin had in een portie authentieke zuiderse sfeer met bijhorende culinaire geneugten kon terecht in de grote tent van de Spaanse gemeenschap in het Tyndalepark. Ook in het Vissersstraatje was de ambiance weer top met het traditionele concert aan paardensteakrestaurant De Kuiper. In de Guldenschaapstraat zorgden een aantal lokale handelaars en horecazaken voor de nodige jaarmarktsfeer en op het Portaelsplein vond met 'Open Air' voor de derde maal een gesmaakt techno-dansfeest plaats. Voor het eerst kon overigens ook het gloednieuwe lokale speciaalbier 'Pjeirefretter' geproefd worden. En of het in de smaak viel... (DBS)