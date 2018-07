Zomerse avondwandeling rond WOI 25 juli 2018

De zomerse avondwandeling van donderdag 26 juli staat in het teken van 'WOI 100 jaar later...' De wandelaars gaan onder begeleiding van stadsgidsen op zoek naar sporen van de Groote Oorlog in Vilvoorde en herontdekken verhalen uit het dagelijkse leven tijdens de bezetting. Je verneemt hoe 'Dikke Pie' de Duitse troepen heeft tegengehouden, waarom er een Amerikaanse vlag wapperde aan de bloemmolens Drie Fonteinen en hoe de voedselverdeling verliep. Hou er rekening mee dat sommige stukken moelijker toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Vertrek om 19 uur aan het administratief centrum Mattenkot (Lange Molensstraat 44). De afstand bedraagt vier kilometer. (DBS)