Zeven maanden extra voor veroordeelde Syriëstrijder? 17 februari 2018

Het gevangenisverblijf van een Vilvoordse twintiger dreigt nog wat langer te worden. De man werd vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij naar Syrië wilde vertrekken om er te gaan strijden. Omdat hij echter opgesloten was voor andere feiten kon hij niet gaan. Toch werd hij veroordeeld, omdat hij deel uitmaakte van een Vilvoordse groep strijders. Omdat hij in de cel zit, kan hij zich niet aanmelden bij de probatiecommissie. Dit was echter een van de probatievoorwaarden die hem was opgelegd bij een eerdere veroordeling uit 2016. Toen kreeg hij een celstraf van 7 maanden met uitstel voor geweld en weerspannigheid. Het parket vraagt nu om die celstraf ook effectief te maken, tot onvrede van de verdediging. "Soms lijkt het of het parket hem zo lang mogelijk in de cel wil houden. Er zou beter eens werk gemaakt worden van een deradicaliseringsprogramma in plaats van hem daar te houden en dan op een dag vrij te laten." Uitspraak op 6 maart. (WHW)