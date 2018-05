Zeven bestuurders onder invloed 07 mei 2018

De politie van de zone VIMA heeft vrijdag tussen 14 en 23 uur een grote controle-actie gehouden op de J.E. Mommaertslaan in Machelen en op de Sint-Martinuslaan in Vilvoorde. In totaal moesten 627 bestuurders blazen. Vijf van hen kregen een rijverbod van drie uur, één bestuurder moest de wagen zes uur laten staan. Nog een andere bestuurder zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden. Voorts werden 71 voertuigen en 14 personen aan een grondige controle onderworpen.Eén bestuurder bleek in het bezit te zijn van een verboden wapen en tot slot werd ook een geseind persoon onderschept. (DBS)