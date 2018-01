Zesdejaars maken kennis met secundaire scholen 19 januari 2018

02u30 0 Vilvoorde Heel wat zesdejaars zijn naar CC Het Bolwerk in Vilvoorde afgezakt voor de jaarlijkse onderwijsmarkt.

Ze kregen er meer informatie over de overstap van de lagere school naar het middelbaar onderwijs. Negen secundaire scholen uit de Zennestad en Machelen gaven uitleg over hun werking en welke richtingen in welke school aangeboden worden. Bij het Lokaal Overlegplatform (LOP) kregen ze algemene informatie over de inschrijvingen in een school, terwijl het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) meer uitleg gaf over het belang van de juiste studiekeuze en het gebruik van onderwijskiezer.be.





Zesdejaars kunnen zich vanaf 1 maart inschrijven in hun school naar keuze. (DBS)