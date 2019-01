Zesdejaars grasduinen tussen studiemogelijkheden DBS

23 januari 2019

18u22 0 Vilvoorde Heel wat zesdejaars zijn woensdagmiddag naar CC Het Bolwerk afgezakt voor de jaarlijkse onderwijsmarkt.

Ze kregen er meer informatie over de overstap van de lagere school naar het middelbaar onderwijs en welke richtingen in welke school aangeboden worden. Negen secundaire scholen uit de Zennestad en Machelen gaven meer informatie over hun werking. “Het blijft belangrijk dat zoiets vanuit de stad over alle netten heen wordt georganiseerd. Op die manier heeft iedereen meteen toegang tot alle keuzemogelijkheden”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld).

Bovendien konden de leerlingen er al eens proeven van wat zij interessant vinden. Bij het Lokaal Overlegplatform (LOP) kregen ze algemene informatie over de nieuwe aanmeld- en inschrijvingsprocedure in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 (meer informatie hierover kan je alvast terugvinden op www.naarschoolinvilvoorde.be).De CLB’s geven informatie over studiekeuze en demonstreren het gebruik van onderwijskiezer.be.

Zesdejaars kunnen zich vanaf 1 maart inschrijven in hun school naar keuze.